"هآرتس" تكشف تفاصيل مكالمة هاتفية حادة بين نتنياهو ومؤسس فيسبوك

القاهرة- وكالات:

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربرج، انتقد خلالها طريقة تعامل مِنصة التواصل الاجتماعي مع حملة حملة حزبه "الليكود" الانتخابية مؤخرًا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفها بالمُطلعة على المكالمة، قولها إن نتنياهو حثّ زوكربرج على ضمان نزاهة الانتخابات والتصرف بشكل مسؤول ونزيه مع كافة الأحزاب خلال انتخابات الكنيست المُزمع إجراؤها للمرة الثالثة على التوالي في مارس المُقبل.

وقالت المصادر التي لم تُسمها الصحيفة إن زوكربرج لم يعلق على ما وصفه بـ"الادعاءات" التي أثارها نتنياهو خلال المكالمة، لكنه وعد بأن يكون "في حالة تأهب" مع التزام شركته بتوخّي الحيطة والحذر إزاء الأمر.

وأضافت المصادر أن نتنياهو وزوكربرج ناقشا أيضًا قضايا التكنولوجيا، حيث أفصح مؤسس فيسبوك، خلال المكالمة، عن نيته استثمار المزيد في مكتب التطوير الذي افتتحه في تل أبيب عام 2014.

بدوره، قال متحدث باسم فيسبوك في بيان نقلته "هآرتس": "إننا نتحدث دائمًا مع القادة في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن زوكربج أكد خلال المكالمة أن فيسبوك "مِنصة مفتوحة لجميع الأفكار".

كانت الشبكة الاجتماعية علّقت، لمدة 24 ساعة، خدمة رسائل الرد الآلي بحساب نتنياهو بسبب "خطاب الكراهية" المعادي للعرب في حملته للانتخابات التي جرت في 17 سبتمبر الفائت، والتي جاء فيها: "العرب يريدون تدميرنا جميعًا- نساء وأطفالًا ورجالًا".

لكن نتنياهو نفى تورطه في صياغة الرسالة، متهما أحد موظفي حزب الليكود بأنه أخطأ في صياغتها.

كما جدد فيسبوك تعليقه الخدمة ذاتها يوم الانتخابات بعد أن استغلها نتنياهو في تسريب معلومات تتعلق بالعملية الانتخابية الجارية، مُنتهكًا بذلك قانون الانتخابات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مارس 2019، حذف فيسبوك 30 صفحة زائفة تتخذ من تل أبيب مقرًا لها، معظمها مؤيدة لنتنياهو وحزبه "الليكود".