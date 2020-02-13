خطوة غير متوقعة.. استقالة وزير الخزانة البريطاني من حكومة جونسون

لندن- (د ب أ):

استقال وزير الخزانة البريطاني، ساجد جاويد، الخميس، بشكل غير متوقع من حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصادر قولها، إن جاويد استقال خلال تعديل وزاري، لأنه رفض قبول طلب جونسون له بفصل مستشاريه.

وكان جاويد تولى منصبه في يوليو الماضي، بعد أن استقال سلفه فيليب هاموند من المنصب لدى تولي جونسون رئاسة مجلس الوزراء.