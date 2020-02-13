15 ألفًا في 24 ساعة.. ما سر الارتفاع الحاد في إصابات كورونا؟

كتبت- رنا أسامة:

خلال 24 ساعة فقط، ارتفعت الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" على نحو غير مسبوق، مع تسجيل 15 ألف إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المُسجّلة إلى أكثر من 60 ألفًا داخل الصين القارية و28 دولة أخرى.

وسجلت مدينة ووهان، بؤرة تفشي الوباء الفيروسي، 14 ألفًا و840 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، و242 حالة وفاة جديدة أمس الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الفيروس في المدينة التي تقع في مقاطعة هوبي بوسط الصين إلى 1310 وفيات، وهي أعلى زيادة يومية مُسجلة إلى الآن. فيما كان متوسط الزيادة اليومية لا يتعدى مئات الحالات الجديدة.

يعود الارتفاع الحاد في الإصابات المُسجّلة إلى طريقة جديدة اعتمدتها السلطات الصحية الصينية، تتمثل في احتساب "الحالات المُشخّصة سريريًا"؛ إذ تم تسجيل 14 ألفا و840 إصابة جديدة مؤكدة، بينها 13 ألفا و332 حالة مُشخّصة سريريا، و242 حالة وفاة جديدة بما فيها 135 حالة سريرية، أمس الأربعاء، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

الأمر الذي يعني أن الصور الإشعاعية للرئتين باتت كافية لتشخيص الفيروس، في حين كان لا بد من إجراء فحص الحمض النووي سابقا.

ووفق تقرير لجنة الصحة الوطنية الصينية، الخميس، يتم احتساب أي حالات مشتبه بها من خلال نتائج مسح التصوير المقطعي الخاص بالالتهاب الرئوي كحالات تم تشخيصها سريريًا.

وقالت اللجنة إنه تم مراجعة معايير التشخيص لمنح من تم تشخيصهم سريريا العلاج القياسي للحالات المؤكدة في الوقت المناسب لزيادة تحسين معدل نجاح العلاج.

وعزت السلطات الأسلوب الجديد الى "إلمام أفضل" بالمرض وأعراضه وإلى رغبتها في جعل المرضى يستفيدون من العلاج في أسرع وقت، بحسب وكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة الفرنسية عن الأستاذ في جامعة كوبي في اليابان والخبير في الأمراض المعدية، كنتارو ايواتا، الخميس: "مع هذا النوع من الفيروسات هناك أسلوبان : التشخيص بشكل أوسع للتحقق من كشف جميع الحالات أو القيام بفحص محدد" لكنه يستغرق وقتا أكبر".