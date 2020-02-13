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القوات الأفغانية تعلن مقتل وإصابة 30 إرهابيا في عمليات منفصلة

01:56 م الخميس 13 فبراير 2020
القوات الأفغانية تعلن مقتل وإصابة 30 إرهابيا في عمليات منفصلة

الجيش الأفغاني - أرشيفية

كابول- (د ب أ):

أعلن فيلق العمليات الخاصة التابع للجيش الافغاني، في بيان له، مقتل 7 إرهابيين في غارة جوية جرت بمنطقة نهر السراج في إقليم هلمند.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية، الخميس، أن قوات الدفاع وقوات الامن الوطني، قتلت 4 إرهابيين وأصابت 7 آخرين، خلال عملية مشتركة جرت في منطقة "شاهار بولاك" في إقليم بلخ.

من ناحية أخرى، قال فيلق العمليات الخاصة، إن الغارات الجوية التي جرت في منطقة "بوشتي رود" بإقليم فرح، أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين وتدمير مركبة.

وذكر البيان أن قوات الأمن قتلت إرهابيين اثنين وأصابت 4آخرين، ردا على هجوم وقع في منطقة ألينجار في لجمان، مضيفا أن قوات الأمن قتلت إرهابيا وأصابت آخر، في رد من جانبها على هجوم وقع في منطقة شاهوالي كوت في قندهار.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة على الامر حتى الآن.

الجيش الافغاني منطقة نهر السراج إقليم هلمند كابول

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