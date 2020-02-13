هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب شرق إيران

طهران- (د ب أ):

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، فجر الخميس، ضواحي مدينة ديهوك الواقعة في محافظة خراسان بجنوب شرق إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، قولها إن الهزة الارضية وقعت في الساعة 03:16 بالتوقيت المحلي (23:46 بتوقيت جرينتش).

وأضافت أن مركز الهزة الارضية يقع على بعد 19 كيلومترا من ديهوك، وعلى عمق ستة كيلومترات من سطح الارض.

من ناحية أخرى، قال المدير العام لمنظمة الطوارئ في محافظة خراسان، سيد أبو الحسن ميرجليلي، إنه لم ترد أي تقارير بوقوع خسائر ناجمة عن الزلزال.

وأضاف أن "أهالي القرى المجاورة لمنطقة طبس، ولاسيما قرى (دشتوك، وماودر، وسرند، واصفهك)، شعروا بقوة هذا الحدث الذي صاحبه صوت مدوّ بسبب حدوثه في منطقة جبلية".