وزير الصحة الألماني يحر من نقص الأدوية في أوروبا بسبب "كورونا"

بروكسل- (د ب أ):

حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان من أن تفشي فيروس كورونا الحالي قد يؤدي إلى نقص الأدوية في أوروبا، حيث أن إنتاج العديد من المواد الكيميائية المستخدمة في المنتجات الصيدلانية يتم في الصين.

وقال شبان قبل اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفشي المرض (كوفيد-19): "بعض المكونات الفعالة للأدوية هنا في أوروبا تأتي من الصين على وجه الخصوص، وبالمصادفة من مقاطعة هوبي".

وأشار إلى أن توقف الإنتاج الذي شوهد في الصناعات في أنحاء الصين يمكن أن يكون له تأثير متاخر غير متوقع على أوروبا، مشيرا إلى أن حاويات الشحن التي توصل المكونات الصيدلانية قد تستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع للوصول إلى القارة.

ويدعو شبان المفوضية الأوروبية إلى تحليل الوضع والتوصل إلى مقترحات لمعالجة هذه القضية. كما يدعو إلى تنسيق أفضل لإجراءات الفحص الخاصة بكشف فيروس كورونا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.