مع تنافس من 7 آلاف مُرشح.. انطلاق الدعاية للانتخابات البرلمانية الإيرانية

طهران- (د ب أ):

بدأت في إيران فجر الخميس الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات 7148 مرشحا، بعدما أقر مجلس صيانة الدستور أحقيتهم في ذلك.

ويخوض المرشحون المنافسة الانتخابية لشغل 290 مقعدا، من ضمنها خمسة مقاعدة للأقليات الدينية.

وتجرى الانتخابات يوم 21 فبراير، وبالتزامن معها ستجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة.

ويشدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة المشاركة الوطنية الواسعة في الانتخابات البرلمانية، وسبق أن قال :"نحن على وشك إجراء انتخابات مهمة ووطنية كبرى، ونأمل أن يدلي جميع أفراد شعبنا بأصواتهم ... لأن هذه الانتخابات ستنعكس إيجابا على سياساتنا الإقليمية والعالمية وعلى قوتنا الوطنية".