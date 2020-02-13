السعودية توافق على الرياض مقرًا للقيادة العسكرية لمجلس التعاون الخليجي

القاهرة- وكالات:

وافق مجلس الشورى السعودي على تحديد موقع مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

جاء ذلك خلال جِلسته العادية الـ24 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، والتي وافق خلالها على "مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس".

ووفق واس، وُقّع ذلك الاتفاق في مدينة الرياض يوم 22 ديسمبر 2019، وجرت الموافقة عليه من قِبل الشورى السعودي "بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان".

ووفق آخر إحصاءات موقع "جلوبال فاير" المعني بالإحصاءات العسكرية للدول، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الترتيب العسكري، إذ يضم جيشها قرابة 230 ألف جندي، كما تمتلك قوة جوية ضاربة تضم 848 طائرة عسكرية متنوعة، و1062 دبابة وأكثر من 11 ألف عربة عسكرية مدرعة.

فيما حلّت الإمارات في المركز الثاني؛ إذ يتألف جيشها من 64 ألف جندي، كما تمتلك أكثر من 540 طائرة عسكرية متنوعة، و510 دبابة و5900 عربة عسكرية مدرعة. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بجيش يضم قرابة 42.5 ألف جندي، كما تمتلك 175 طائرة عسكرية متنوعة، و117 دبابة وأكثر من 730 عربة عسكرية مدرعة.

أما الكويت فاحتلت المركز الرابع، إذ يضم جيشها 39.5 ألف جندي، وتمتلك 85 طائرة عسكرية متنوعة، و567 دبابة وأكثر من 700 عربة عسكرية مدرعة. وحلّت البحرين في المرتبة الخامسة بجيش يضم 8200 جندي، مع امتلاكها 107 طائرات عسكرية متنوعة، و180 دبابة و850 عربة عسكرية مدرعة.

وفي المرتبة السادسة، جاءت قطر التي تملك جيشًا يضم 12 ألف جندي، ويبلغ مجمل عدد الطائرات التي يمتلكها سلاح الجو القطري 100 طائرة عسكرية متنوعة، ونحو 95 دبابة و465 عربة عسكرية مدرعة.