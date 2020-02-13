مقتل 8 أوكرانيين في حادث سير بغرب موسكو
11:00 ص الخميس 13 فبراير 2020
موسكو- (د ب ا):
لقى ثمانية أوكرانيين حتفهم إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة في منطقة بسكوف بغرب روسيا، بالقرب من الحدود البيلاروسية.
وأفادت قناة فيستي الإخبارية بأن الحافلة الصغيرة كانت تحمل لوحات ترخيص أوكرانية، ويعتقد أنها كانت متوجهة جنوبا إلى كييف عند وقوع الحادث.
وأضافت القناة أنه جرى نقل شخصين للمستشفى بعد إصابتهما بإصابات خطيرة. وقد جرى فتح تحقيق بشأن الحادث.
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