البعثة الأممية في ليبيا ترحب بقرار مجلس الأمن الداعم لجهود تحقيق السلام بالبلاد

طرابلس- (د ب أ):

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي أمس، والذي أكد على دعم جهود تحقيق السلام بالبلاد.

وأشادت البعثة، في بيان، باعتماد مجلس الأمن للقرار "الذي يصادق على نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا، والذي عقد في برلين، ويؤكد الحاجة إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، ويطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح؛ ويعرب عن دعمه القاطع للممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والحوار الليبي-الليبي الجاري بتيسير من البعثة".

ووصف البيان القرار بأنه يُعد "رسالة قوية إلى الشعب الليبي بأن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقا".

وتبنى مجلس الأمن أمس قرارا يطالب طرفي النزاع في ليبيا بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار ويدين التصاعد الأخير للعنف، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويدعم القرار، الذي صاغته بريطانيا، نتائج قمة برلين التي عقدت في 19 يناير الماضي بشأن ليبيا، والتي تعهد فيها زعماء دوليون بدعم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وتمكين عملية السلام وإنهاء التدخل الخارجي والدعم العسكري للأطراف المتحاربة.

كما يدعو نص القرار إلى مواصلة المحادثات بين الطرفين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد أن انتهت جولة أولى يوم السبت بدون اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.