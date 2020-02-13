أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

مقتل 14 شخصا وإصابة 31 آخرين في حادث سير بشمال الهند

09:40 ص الخميس 13 فبراير 2020
مقتل 14 شخصا وإصابة 31 آخرين في حادث سير بشمال الهند

اصطدام حافلة مسرعة بشاحنة متوقفة بشمال الهند.

نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الخميس مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، إثر اصطدام حافلة مسرعة بشاحنة متوقفة بشمال الهند.

وقال اراج راجا المسؤول بالشرطة إن الحادث وقع على طريق سريع في منطقة فيروزآباد في ولاية أوتار براديش أمس الأربعاء.

وكانت الشاحنة متوقفة على جانب الطريق وتخضع للإصلاح بسبب عطل عندما صدمتها حافلة الركاب من الخلف.

وقال راجا " لقى 14 شخصا حتفهم بينهم13 من ركاب الحافلة وسائق الشاحنة الذي كان يشرف على عملية الاصلاح".

وأفادت تقارير محلية أن سائق الحافلة غفا وفقد السيطرة على عجلة القيادة مما أدى لوقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 31 راكبا، وجرى نقلهم للمستشفى، وصنفت حالة أربعة على أنها خطيرة.

ويشار إلى أن الهند تسجل أعلى عدد من القتلى في العالم جراء حوادث السير ،ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الطرق والسيارات الرديئة والقيادة المتهورة.

وكان 149 ألف شخص تقريبا قد لقوا حتفهم في حوادث سير في الهند عام 2018، بحسب البيانات الحكومية.

حادث سير الهند اصطدام حافلة نيودلهي

الخبر التالى:

البعثة الأممية في ليبيا ترحب بقرار مجلس الأمن الداعم لجهود تحقيق السلام بالبلاد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان