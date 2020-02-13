مقتل 14 شخصا وإصابة 31 آخرين في حادث سير بشمال الهند

نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الخميس مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، إثر اصطدام حافلة مسرعة بشاحنة متوقفة بشمال الهند.

وقال اراج راجا المسؤول بالشرطة إن الحادث وقع على طريق سريع في منطقة فيروزآباد في ولاية أوتار براديش أمس الأربعاء.

وكانت الشاحنة متوقفة على جانب الطريق وتخضع للإصلاح بسبب عطل عندما صدمتها حافلة الركاب من الخلف.

وقال راجا " لقى 14 شخصا حتفهم بينهم13 من ركاب الحافلة وسائق الشاحنة الذي كان يشرف على عملية الاصلاح".

وأفادت تقارير محلية أن سائق الحافلة غفا وفقد السيطرة على عجلة القيادة مما أدى لوقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 31 راكبا، وجرى نقلهم للمستشفى، وصنفت حالة أربعة على أنها خطيرة.

ويشار إلى أن الهند تسجل أعلى عدد من القتلى في العالم جراء حوادث السير ،ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الطرق والسيارات الرديئة والقيادة المتهورة.

وكان 149 ألف شخص تقريبا قد لقوا حتفهم في حوادث سير في الهند عام 2018، بحسب البيانات الحكومية.