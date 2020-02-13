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يستهدف المتظاهرين وقوات الأمن.. "الصقور" العراقية تحبط أخطر مخطط إرهابي

09:03 ص الخميس 13 فبراير 2020
يستهدف المتظاهرين وقوات الأمن.. "الصقور" العراقية تحبط أخطر مخطط إرهابي

تظاهرات العراق

بغداد - (أ ش أ):

كشفت خلية الصقور الاستخبارية العراقية عن أنها تمكنت من إحباط أخطر مخطط إرهابي لاستهداف التظاهرات والقوات الأمنية في العاصمة بغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس عن مديرﻋﺎم اﺳﺘﺨﺒﺎرات وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻرﻫﺎب ورﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي قوله إنه تم "إﺣﺒﺎط أﺧﻄﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺧﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﻔﺠﻴﺮات ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﻮات الأﻣﻨﻴﺔ والمتظاهرين ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات ﻹﺛﺎرة اﻟﻔﻮﺿﻰ والفتن واﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺎ ﻟﺤﺼﺪ المزيد ﻣﻦ الأرواح اﻟﺒﺮﻳﺌﺔ وﺗﺪﻣﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد في البلاد".

وأكد البصري اﻋﺘﻘﺎل المسؤول ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ المكلفة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ الإرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ والمتظاهرين"، مشيرا إلى أن الإرﻫﺎﺑﻲ المعتقل يعد من أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت الإرهابية المسلحة"، دون أن يشير إلى هويته أو إلى أي جماعة ينتمي.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن هذه الأحداث تأتي عقب دحر وهزيمة الجماعات الإرهابية على يد القوات المسلحة والحشد الشعبي في البلاد، محذرا في الوقت نفسه ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻓﺮار 1700 إرﻫﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد دعا في وقت سابق الحكومة العراقية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تعتدي وتمارس العنف بحق المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن العراقية.

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تظاهرات العراق مخطط إرهابي الاستخبارية العراقية القوات الأمنية بغداد

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