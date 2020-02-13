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مقتل وإصابة 14 عراقيا في هجوم بمحافظة ديالي

08:56 ص الخميس 13 فبراير 2020
مقتل وإصابة 14 عراقيا في هجوم بمحافظة ديالي

أرشيفية

بغداد - (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس، بمقل شخصين وإصابة 12 آخرين بهجوم ارهابي في مدينة خانقين بمحافظة ديالى / 57 كم شمال شرقي بغداد /.

ونقل موقع (السومرية نيوز) اليوم عن المصدر قوله إن "عناصر ارهابية هاجمت مجموعة مواطنين وقوات أمنية في أطراف قضاء خانقين، وأثناء إخلاء المصابين انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بجروح".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طاريء، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين إلى الطب العدلي".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة ديالى نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون بين الحين والآخر عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.

هجوم ارهابي ديالى العراق

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