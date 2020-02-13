مسؤول عراقي يكشف عن مخطط لداعش لاستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين لإثارة الفتنة

بغداد - (د ب أ):

كشف مسؤول أمني عراقي كبير أن أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب تمكنت من إحباط مخطط لتنظيم داعش يستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات لإثارة الفتنة.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية اليوم الخميس عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية أبو علي البصري أنه تم "إحباط أخطر عملية إرهابية خطط لها تنظيم داعش للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات لإثارة الفوضى والفتن والاقتتال الداخلي لحصد المزيد من الأرواح".

وأضاف أنه تم "اعتقال المسؤول عن التوجيه والتنفيذ للمجموعة المكلفة بالعمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمتظاهرين، وهو أحد أبرز القادة في العصابات، وسيتم عرض اعترافاته كاملة بعد إكمال التحري والتحقيق وإحالته للقضاء".

وحذر البصري من "وجود إرهابيين تابعين لعصابات داعش من الذكور البالغين القابعين في مخيم سجن الهول شمالي سوريا ممن هربوا خلال المعارك من مناطق القتال في سوريا".

وبحسب الصحيفة، فإن الاستخبارات العراقية وخلية الصقور قد تمكنتا خلال النصف الثاني لعام 2019 من إلقاء القبض على 2198 إرهابيا بموجب أوامر قبض قضائية.