أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

اليابان تسمح لكبار السن بالنزول من سفينة خاضعة للحجر الصحي

06:08 ص الخميس 13 فبراير 2020
اليابان تسمح لكبار السن بالنزول من سفينة خاضعة للحجر الصحي

اليابان تسمح لكبار السن بالنزول من سفينة خاضعة للح

طوكيو - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو أن السلطات في بلاده ستسمح لكبار السن ممن يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بالنزول من السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي.

وأضاف أن هناك 44 إصابة جديدة تم تسجيلها على متن السفينة، مشيرا إلى أن خمسة أشخاص في حالة حرجة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أن الأشخاص الذين يواجهون مخاطر كبيرة يمكن أن يتم إنزالهم من السفينة شريطة ألا يكونوا حاملين للفيروس.

اليابان كاتسونوبو كاتو فيروس كورونا سفينة خاضعة للحجر الصحي

الخبر التالى:

"فيسبوك" تحذف حسابات على صلة بالاستخبارات الروسية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس