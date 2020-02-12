الشرطة الألمانية تعلن خلو المساجد الثلاثة المُهَدَّدَة من أي أجسام مريبة

برلين - (د ب أ)

أعلنت الشرطة في ولاية شمال الراين فيستفاليا بغرب ألمانيا، مساء اليوم الأربعاء، عدم وجود أي أجسام تثير الريبة داخل ثلاثة مساجد كانت أخلتها في وقت سابق اليوم، بسبب تهديدات بشن هجوم بقنابل عليها.

وغردت الشرطة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنها لم تعثر على أي أجسام مريبة داخل أي من المساجد الثلاثة الموجودة في مدن إيسن وأونا وهاجن.

وتلقت المساجد الثلاثة بعد ظهر اليوم رسائل إلكترونية متشابهة تتضمن تهديدات، وعلى إثر ذلك قامت الشرطة بإخلائها.

وقال متحدث باسم الشرطة:" أخلينا المباني المتضررة، ولم يؤد الأمر إلى أضرار حتى الآن"، مضيفا أنه تم إغلاق الشوارع المحيطة بالمساجد من أجل تجنب أي تهديد محتمل على المارة ووسائل النقل.

وتم إغلاق شارع يزدحم بحركة المرور في إيسن، واستمرت الشرطة في انتشارها حتى مساء اليوم.