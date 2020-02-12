أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

الشرطة الألمانية تعلن خلو المساجد الثلاثة المُهَدَّدَة من أي أجسام مريبة

11:37 م الأربعاء 12 فبراير 2020
الشرطة الألمانية تعلن خلو المساجد الثلاثة المُهَدَّدَة من أي أجسام مريبة

الشرطة الالمانية - أرشيفية

برلين - (د ب أ)

أعلنت الشرطة في ولاية شمال الراين فيستفاليا بغرب ألمانيا، مساء اليوم الأربعاء، عدم وجود أي أجسام تثير الريبة داخل ثلاثة مساجد كانت أخلتها في وقت سابق اليوم، بسبب تهديدات بشن هجوم بقنابل عليها.

وغردت الشرطة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنها لم تعثر على أي أجسام مريبة داخل أي من المساجد الثلاثة الموجودة في مدن إيسن وأونا وهاجن.

وتلقت المساجد الثلاثة بعد ظهر اليوم رسائل إلكترونية متشابهة تتضمن تهديدات، وعلى إثر ذلك قامت الشرطة بإخلائها.

وقال متحدث باسم الشرطة:" أخلينا المباني المتضررة، ولم يؤد الأمر إلى أضرار حتى الآن"، مضيفا أنه تم إغلاق الشوارع المحيطة بالمساجد من أجل تجنب أي تهديد محتمل على المارة ووسائل النقل.

وتم إغلاق شارع يزدحم بحركة المرور في إيسن، واستمرت الشرطة في انتشارها حتى مساء اليوم.

الشرطة الألمانية ولاية شمال الراين ألمانيا

الخبر التالى:

السودان يعلن رسميًا عودة مصفاة الخرطوم للعمل بطاقتها المعتادة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس