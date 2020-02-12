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انخفاض أعداد المهاجرين من المكسيك إلى الولايات المتحدة بنسبة 74,5% منذ مايو الماضي

11:25 م الأربعاء 12 فبراير 2020
انخفاض أعداد المهاجرين من المكسيك إلى الولايات المتحدة بنسبة 74,5% منذ مايو الماضي

المهاجرين من المكسيك إلى الولايات المتحدة

المكسيك - (أ ش أ)

أعلنت المكسيك، انخفاض تدفقات المهاجرين غير القانونيين باتجاه الولايات المتحدة بنسبة 74,5% منذ شهر مايو 2019، تاريخ عرض خطتها لمعالجة المسألة.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ابرارد قوله - إن :"أرقام الذين يعبرون الحدود باتجاه الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 74,5%".

وأضاف ابرارد أن "اليوم لدينا نتائج إيجابية، ليس لأن الأمر يتعلق فقط بخفض التدفق غير القانوني، وهو الهدف الرئيسي، وإنما أيضا لأن الأشخاص المتواجدين على التراب الوطني في أمان"، وأشار إلى أن المكسيك منحت 60 ألف وظيفة لمهاجرين متواجدين على أراضيها.

وتابع أن "الهدف ليس أن يطلب هؤلاء مأوى، وإنما الحد من الاحتمال المرتفع جدا في أن يقرروا الهجرة".

يذكر أن الولايات المتحدة تواجه منذ أكتوبر 2018 تدفقا للمهاجرين غير القانونيين باتجاه حدودها مع المكسيك، ما أثر سلبا على العلاقات بين واشنطن ومكسيكو سيتي.

وكانت الولايات المتحدة هددت في يونيو الماضي بفرض رسوم جمركية على المنتجات الآتية من المكسيك في حال امتنعت الحكومة المكسيكية عن وضع حد لتدفق المهاجرين، الذين ينحدرون بغالبيتهم من دول مثل جواتيمالا والسلفادور وهندوراس.

وتحت الضغط، نشرت المكسيك أكثر من 25 ألف جندي بين حدودها الجنوبية حيث يصل غالبية المهاجرين، وحدودها الشمالية مع الولايات المتحدة.

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