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الجيش الليبي يستهجن بيانًا أمميًا بشأن عدم منح الإذن لطائرات بالهبوط

10:42 م الأربعاء 12 فبراير 2020
الجيش الليبي يستهجن بيانًا أمميًا بشأن عدم منح الإذن لطائرات بالهبوط

الجيش الوطني الليبي

بنغازي - (د ب أ)

استهجنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حول عدم منح الإذن لطائرات تابعة لها للهبوط في المطارات الليبية.

ووزعت القيادة العامة بيانًا على الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لها، اليوم الأربعاء، قالت فيه إن القيادة تستقبل طائرات الأمم المتحدة في كل المطارات التي تؤمنها في أرجاء البلاد، باستثناء مطار قاعدة معيتيقة ومطار مصراتة، والتي ليست تحت تأمين القيادة العامة، وهي تحت تصرف ما اسمته "مليشيات حكومة السراج" في بيانها.

وأوضح المسماري: "لدينا في ليبيا أكثر من 35 مطارًا مدنيًا ومهبطًا تستطيع البعثة الأممية استخدامها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وغسان سلامة المبعوث الأممي كان في الأيام الماضية في بنغازي وتم الترحيب به".

وشددت القيادة العامة على أن قاعدة معيتيقة الجوية تعتبر منطقة عمليات عسكرية، وهي من ضمن منطقة الحظر الجوي، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان سلامة الطائرات والمسافرين من أية عمليات "إرهابية" حيث تتعرض القاعدة، التي أصبحت تحت سيطرة الاحتلال التركي إلى قصف من حين لآخر، وفقًا للقيادة العامة.

وذكرت القيادة العامة أنها لا يمكن أن تعطي ضمانات لهبوط الطائرات في قاعدة معيتيقة الجوية، كما تؤكد أن ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة لا يعبر عن حقيقة الأمور، ولا ينقل الصورة الحقيقية للرأي العام المحلي والدولي، وإلى صانعي القرار في هيئة الأمم المتحدة.

الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ليبيا المطارات الليبية

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