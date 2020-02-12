مصدر أمني عراقي: تفكيك عبوة ناسفة بحي الجهاد غربي بغداد

العراق - (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوة أمنية عراقية فككت عبوة ناسفة بحي الجهاد غربي بغداد.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية" العراقية، مساء اليوم الأربعاء - إن "قوة أمنية عراقية تمكنت، مساء اليوم من تفكيك عبوة ناسفة بمنطقة حي الجهاد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادث".

يشار إلى أن أربعة أشخاص بينهم طفل أصيبوا إثر انفجار عبوتين ناسفتين في منطقي الأمين والدولعي شرقي وشمالي العاصمة بغداد.