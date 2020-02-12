بريطانيا تسجل تاسع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، عن ظهور تاسع حالة مؤكدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الحالة يُعتقد أنها لمواطن صيني جاء إلى العاصمة لندن مؤخرًا.

وكانت بريطانيا قد أعلنت أواخر يناير الماضي عن ظهور أولى الحالات المصابة بـ"كوفيد-19".