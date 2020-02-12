الجنوبية وروسيا يبحثان المساعي لبدء محادثات بين بيونج يانج وواشنطن

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

غادر نائب مستشار الأمن الوطني لكوريا الجنوبية كيم هيون - جونج، اليوم الأربعاء، إلى روسيا حيث أنه من المتوقع أن يجري كيم مع الجانب الروسي مناقشات حول مبادرات رئيس كورىا الجنوبية مون جاي – إن، لتوسيع التبادل والتعاون بين الكوريتين للمساعدة في المضي قدمًا في محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مصادر بالحزب الديمقراطي الحاكم أن كيم غادر إلى موسكو للقيام بزيارة تستغرق 4 أيام.

وتأتي زيارة كيم إلى روسيا في أعقاب زيارته الأخيرة لواشنطن.

وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن أمله في أن يساعد توسيع التبادل بين الكوريتين على تخفيف حدة التوترات وتوفير قوة دفع كبيرة تعد ضرورية لبدء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة منذ فترة طويلة بين بيونج يانج وواشنطن.

ومن المتوقع أن يناقش كيم أيضًا سبل تحسين العلاقات الثنائية مع روسيا خلال زيارته حيث يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد تبادل النائب كيم مع الجانب الروسي مباحثات وجهات النظر حول كيفية ترتيب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الجنوبية والتي يمكن أن تجرى كون في النصف الأول من العام الجاري.