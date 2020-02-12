مسؤول يمني يحمل الحوثيين مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتهم

اليمن - (أ ش أ)

حمل وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، كامل المسؤولية عن إعلان عدد من الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة وقف برامج الاغاثة في مناطق سيطرتها.

وحذر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأربعاء - من الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار على الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية السيئة للمواطنين في مناطق سيطرتها جراء الحرب التي فجرتها المليشيا الحوثية وعلى ملايين المحتاجين الذين هم بأمس الحاجة لتلك المساعدات.

وأوضح وزير الإعلام اليمني - بأن إعلان وعزم عدد من الدول المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية وقف وتخفيض حجم عملياتها في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية يأتي نتيجة طبيعية لممارسات المليشيا من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الإنسانية وعرقلتها لجهود تلك المنظمات والتي وصلت لحد اعتقال وطرد موظفين.

‏وأشار الأرياني، إلى أن ممارسات المليشيا الحوثية التي قادت لاتخاذ هذا القرار تؤكد عدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتها وانتهاجها سياسة الإذلال والإفقار والتجويع بحق المواطنين، فضلا عن استثمار الملف الإنساني للتربح والمزايدة السياسية والإعلامية أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وجدد وزير الإعلام اليمني الدعوة للأصدقاء في الدول المانحة والمنظمات والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية للتنسيق مع الحكومة الشرعية لدراسة آلية لتقديم المساعدات للمستحقين في باقي مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وعدم البقاء رهينة إملاءات وضغوط وابتزاز المليشيا على حساب ملايين المحتاجين.