الجيش اللبناني يتصدى لطائرة مسيّرة إسرائيلية

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن الجيش اللبناني، فتح النار على طائرة إسرائيلية بدون طيار "مسيرة" ما أجبرها على مغادرة المجال الجوي اللبناني.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ "طائرة مسيرة إسرائيلية معادية درون، اخترقت الأجواء اللبنانية مقابل بلدة ميس الجبل - محلة كروم الشراقي، حيث أطلق الجيش اللبناني النار باتجاهها من دون إصابتها. وعلى الفور عادت الطائرة إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط انتشار أمني للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في المحلة المذكورة".