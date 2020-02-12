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إخلاء ثلاثة مساجد في ولاية ألمانية بسبب تهديدات

09:03 م الأربعاء 12 فبراير 2020
إخلاء ثلاثة مساجد في ولاية ألمانية بسبب تهديدات

السلطات الألمانية

إيسن(ألمانيا) - (د ب أ):

أخلت السلطات الألمانية في ولاية شمال الراين فيستفاليا اليوم الأربعاء ثلاثة مساجد بسبب تهديدات.

وأعلنت الشرطة أن المساجد التي تقع في مدن إيسن وأونا وهاجن تلقت بعد ظهر اليوم رسائل إلكترونية تحوي تهديدات.

وقال متحدث باسم الشرطة:" أخلينا المباني المتضررة، ولم يؤد الأمر إلى أضرار حتى الآن"، واضاف أنه تم إغلاق الشوارع المحيطة بالمساجد من أجل تجنب أي تهديد محتمل على المارة ووسائل النقل.

وتم إغلاق شارع يزدحم بحركة المرور في إيسن، ولا يزال انتشار الشرطة مستمرا حتى وقت مساء اليوم.

السلطات الألمانية ألمانيا

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