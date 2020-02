"رأيت جثثًا مُكدسة".. قصة صحفي صيني انتقد تعامل السلطات مع كورونا فاختفى

كتب - محمد صفوت

في الوقت الذي يعاني فيه الصينيون من انتشار فيروس كورونا القاتل، وتسجيل حالات وفاة يومية، يختفي الصحفيون في ووهان -موطن الفيروس- واحدًا تلو الآخر، منذ وضع المدينة تحت الحجر الصحي في 23 يناير الماضي.

وعلى مدار أيام بحثت عائلة صينية، عن ابنها المختفي تشن تشيوشي، البالغ من العمر 35 عامًا، المحام السابق في مجال حقوق الإنسان، الذي عرّف نفسه بـ"مواطن صحفي" وبدأ في نشر مقاطع الفيديو من داخل المدينة الموضوعة تحت الحجر الصحي، حيث نشر أول فيديو في 25 يناير الماضي، ولم تمر أيام كثيرة حتى اختفى في ظروف غامضة.

المحامي الصيني، انتقد مرارًا وتكرارًا الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية لمكافحة انتشار الفيروس الجديد، ودأب في نقل تطورات مصابي كورونا من المدينة الموبوءة.

وفي إحدى مقاطع الفيديو التي نشرها المحامي يقول: "رأيت جثثًا مُكدسة في المستشفيات.. لم أعد خائفًا من الموت" وهو ما مثّل تحذيرًا من انتشار الفيروس وانتقادًا لإجراءات لمكافحته.

“I'm afraid. In front of me is the virus and behind me is the legal and administrative power of China.”



Chen Qiushi has since gone missing after reporting on the #coronavirus in #Wuhan. Censorship is a very serious business in #China. pic.twitter.com/yEWQfokxI9