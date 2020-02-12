وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيطاليا يبحثون الأسبوع المقبل الوضع في ليبيا

روما (د ب ا)

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الأربعاء عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل يضم وزراء الخارجية والدفاع في إيطاليا وروسيا في روما، في إطار ما يسمى بمجموعة 2 + 2، لمناقشة الأزمة الليبية وملفات أخرى.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، ينقسم الاجتماع إلى محادثات ثنائية بين وزيري الخارجية والدفاع، ثم تليه جلسة عامة، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

ويناقش المشاركون في الاجتماع التطورات الإقليمية والتحديات العالمية، مع التركيز على مناقشة الوضع في ليبيا وأوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى القضايا الخاصة بتحقيق الاستقرار الاستراتيجي والأمن الأوروبي.