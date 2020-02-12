أمريكا تنظم تمرينًا عسكريًا في موريتانيا لمحاربة الإرهاب

نواكشوط (د ب أ)

كشف وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل اليوم الاربعاء عن تنظيم بلاده قريبًا تمرين فلينتلوك 2020 في موريتانيا لدعم قدرات الجيوش الأفريقية في دحر الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وقال هيل، في تصريح صحفي اليوم بعد لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم، إن "تمرين فلينتلوك العسكري يعزز قدرتنا على العمل مع حلفائنا في الساحل لمجابهة التهديد المتزايد والتطرف، نعرب عن امتناننا لموريتانيا لاستضافتها تدريب فلينتلوك هذا العام".

وسينظم التمرين في 18 فبراير الجاري في محافظة آدرار شمال موريتانيا، وتشارك فيه جيوش السنغال ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.

وأضاف المسؤول الامريكي أنه: "قلق إزاء عدم الاستقرار المتزايد في الساحل، مؤكدًا التزام أمريكا تجاه شركائها في هذه المنطقة الحيوية.

وأشاد بـ"الانتقال الديمقراطي السلمي التاريخي الذي حدث العام الماضي من رئيس منتخب إلى آخر منتخب"، قائلاً: "يمثل هذا الانتقال مثالاً بارزًا للديمقراطيات الأخرى في أفريقيا والعالم العربي".

وشجع هيل برنامج الإصلاح الطموح للحكومة الموريتانية وتركيزه على تحسين حياة جميع الموريتانيين، مشيدًا بالحوار المفتوح بين حكومتي البلدين حول المسائل الأساسية لحقوق الإنسان، مثنيًا على تعاون الحكومة مع المجتمع المدني؛ لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد دعم واشنطن للجهود التي تبذلها موريتانيا، ودول أخرى في المنطقة على المستوى الثنائي، ومن خلال مجموعة الساحل الخمس؛ لتعزيز الأمن، والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

وكان هيل أجرى مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد تمحورت حول ملفات التعاون الثنائي والإقليمي، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، وتعزيز دولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات. وديفيد هيل هو أكبر مسؤول أمريكي يزور موريتانيا منذ انتخاب الرئيس الغزواني.