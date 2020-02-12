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منظمة مراسلون بلا حدود: منع الصحفيين من تغطية المظاهرات الفلسطينية

04:08 م الأربعاء 12 فبراير 2020
منظمة مراسلون بلا حدود: منع الصحفيين من تغطية المظاهرات الفلسطينية

منظمة مراسلون بلا حدود

تل أبيب (د ب أ)

ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الأربعاء أن أكثر من 12 صحفيا، يغطون الاحتجاجات في الضفة الغربية أصيبوا أو تم عرقلة عملهم منذ كشف النقاب عن الخطة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأضافت المنظمة غير الربحية أنها سجلت 16 حالة لعرقلة عمل الصحفيين منذ كشف النقاب عن الخطة في 28 يناير الماضي.

وشملت خمس من تلك القضايا صحفيين تعرضوا لإصابات برصاص مطاطي أو غاز مسيل للدموع، خلال اشتباكات بين قوات إسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين.

ودعت المنظمة السلطات إلى ضمان أن الإعلام قادر على تغطية التطورات في أعقاب الكشف عن الخطة.

وقالت سابرينا بينوي، رئيسة مكتب الشرق الأوسط للمنظمة إن الصحفيين الفلسطينيين يحاولون فقط العمل وأضافت "تحت أي ظروف، لا يتعين وضع المراسلين في نفس الفئة مع المحتجين. ويتعين إحاطتهم برعاية خاصة لتمكينهم من ممارسة تغطيتهم بسلامة نسبية".

وتابعت المنظمة أن هناك حوادث أيضا لمراسلين يتم احتجازهم لعدة ساعات أو تهديدهم من قبل جنود إسرائيليين أثناء العمل.

منظمة مراسلون بلا حدود تل أبيب المظاهرات الفلسطينية

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