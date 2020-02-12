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الكويت تسلم مساهمتها السنوية الطوعية للجنة الدولية للصليب الأحمر

02:20 م الأربعاء 12 فبراير 2020
الكويت تسلم مساهمتها السنوية الطوعية للجنة الدولية للصليب الأحمر

علم الكويت

الكويت/جنيف - أ ش أ

سلم مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، اليوم الأربعاء، مساهمة بلاده السنوية الطوعية إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي؛ لدعم أنشطتها في مناطق وبؤر الصراعات في العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع مندو الكويت مع المستشار الدبلوماسي للشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر نيكولاس هاوتون بمقر المندوبية في جنيف.

وقال السفير الغنيم - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عقب الاجتماع - إن هذه المساهمة الطوعية ستعمل أيضا على دعم العمل الإنساني لخدمة البشرية، لاسيما وأن الكويت ترتبط بعلاقات قوية وراسخة مع اللجنة تتطور دوما باستمرار لفائدة العمل الإنساني الدولي.

وأضاف أن بلاده واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يتشاركان في حوار استراتيجي سنوي لمناقشة القضايا ذات الصلة، موضحا أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، قد وقع أيضا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم؛ لدعم بعض البرامج الإنسانية.

من جانبه، أشاد المستشار الدبلوماسي للشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر نيكولاس هاوتون - في تصريح لـ"كونا" - بالدور الإنساني الذي تؤديه الكويت في التعامل مع الأزمات الإنسانية، سواء في المنطقة أو خارجها.

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الكويت الجنة الدولية للصليب الأحمر الأمم المتحدة

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