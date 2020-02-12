وزير الخارجية الصيني يبدأ زيارة لألمانيا غدا الخميس

بكين (د ب أ)

عقب الفتور الذى أصاب العلاقات بين بكين وبرلين لعدة شهور، يبدأ وزير الخارجية الصيني وانج يي غدا الخميس زيارة لألمانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أمام الصحفيين في بكين إن وانج يي سيشارك خلال الزيارة التي ستمتد حتى السبت المقبل في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، كما سيقود مع نظيره الألماني هايكو ماس الحوار الاستراتيجي الدوري في برلين.

يُذكر أن وانج يي ألغى الحوار الاستراتيجي الذي كان مخططا عقده في الأساس في تشرين أول/أكتوبر الماضي بسبب الاستياء من لقاء ماس مع جوشوا وونج، أحد قادة الحركة الديمقراطية في هونج كونج. وكان ماس أجرى حوارا مع جوشوا وونج على هامش فاعلية في برلين في إيلول/سبتمبر الماضي.

ولم يتطرق المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى هذا الخلاف.

وذكر المتحدث أن الدورة الخامسة من الحوار ستدور حول العلاقات الثنائية وعلاقة الصين بأوروبا والمساعي المشتركة للحفاظ على النظام التعددي والتجارة الحرة، إلى جانب نزاعات إقليمية ودولية.

وأضاف المتحدث أن وانج يي سيلتقي أيضا ساسة ألمان بارزين آخرين خلال الزيارة.

وأشار المتحدث إلى أن وانج يي يعتزم التحدث خلال مؤتمر ميونخ أيضا عن المساعي الصينية لمكافحة فيروس كورونا الجديد والتعاون الدولي في ذلك.