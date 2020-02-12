تماثل 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" للشفاء في كوريا الجنوبية

سول - أ ش أ

أكدت إدارة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، خروج 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد من المستشفى بعد تماثلها للشفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 7 حالات من بين 28 حالة إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.

وقالت الإدارة - حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن حالات الإصابة المؤكدة الثالثة والثامنة والسابعة عشرة على مستوى البلاد غادرت الحجر الصحي بعد شفائها التام .. مضيفة أن 21 مريضًا آخرين مازلوا يتلقون العلاج حاليًا من الفيروس في المستشفيات وهم في حالة مستقرة أيضا.

يُذكر أن لفيروس "كورونا" مجموعة من الأعراض تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).