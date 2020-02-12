باحثة فرنسية المسجونة في إيران تعلق إضرابها عن الطعام

باريس (أ ف ب)

أوقفت الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة في إيران منذ يونيو إضرابا عن الطعام بدأته قبل ستة أسابيع احتجاجاً على اعتقالها، وفق ما أعلن محاميها الأربعاء.

وقال المحامي سعيد دهقان لوكالة فرانس برس إن "عادلخاه استجابت لطلب خطي من نشطاء مدنيين وسياسيين وأوقفت إضرابها عن الطعام منتصف هذا اليوم (08,30 ت غ)".

وكانت لجنة دعم للباحثة قد اعتبرت مؤخراً ان وضعها الصحي "مقلق" ودعتها إلى وضع حدّ لإضرابها عن الطعام.

وأوقف الحرس الثوري الإيراني في 5 يونيو 2019 من مطار طهران الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه الخبيرة في علم الأنتروبولوجيا وزميلها الباحث المتخصص بالقرن الإفريقي رولان مارشال.

وهما متهمان بتهديد "الأمن القومي" الإيراني ونشر "الدعاية" ضد النظام، وهي تهم ملفقة بحسب لجنة الدعم. ويفترض أن تبدأ محاكمتهما قريباً في طهران.

وبدأت عادلخاه المحتجزة في سجن ايوين في طهران إضراباً عن الطعام في 24 ديسمبر للمطالبة بالإفراج عنها و"كذلك للمطالبة باحترام الحرية الأكاديمية"، وفق لجنة الدعم.