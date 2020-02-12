مجلس أوروبا: قبرص لم تبذل جهدا كافيا لمواجهة غسل الأموال

نيقوسيا (د ب أ)

قال مجلس أوروبا اليوم الأربعاء إن قبرص لم تبذل ما يكفي لمواجهة عمليات غسل الأموال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هيئة مكافحة غسل الأموال بالمجلس قالت في تقرير لها صدر اليوم إن السلطات في قبرص لم تقم بصورة فعالة بتجميد ومصادرة العائدات الأجنبية المشبوهة .

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من عدم قيام قبرص ببعض الإجراءات اللازمة لمواجهة غسل الأموال لديها، إلا أن حكومتها كانت فعالة في مساعدة دول أخرى.

وأضافت هيئة مكافحة غسل الأموال أن غسل الأموال داخل قبرص من جانب شركات خارج البلاد يمثل أكبر تهديد للنظام المالي لنيقوسيا.

وأوضحت أنه على الرغم من أن قبرص أظهرت وعيا بحجم التهديد الذي يمثله غسل الأموال، إلا أن إدراك الحكومة لخطورة تمويل الارهاب أقل عمقا .

وقال وزير المالية القبرصي كونستانتينوس بيتريديس تعليقا على التقرير " قبرص أظهرت التزامها تجاه السياسات القوية التي تكافح غسل الأموال وتمويل الارهاب".

وأضاف " قبرص ملتزمة بتطبيق جميع التوصيات".

ويشار إلى أن مجلس أوروبا، ومقره ستراسبورج، يتألف من 47 دولة ويهدف لحماية حقوق الانسان والديمقراطية وحكم القانون.