اشتباكات بين الأهالي السوريين والقوات الأمريكية في القامشلي

(وكالات):

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأربعاء، مقتل مدني وإصابة آخر جراء إطلاق القوات الأمريكية النار على أهالي قريتي خربة عمو وحامو شرق مدينة القامشلي.

وقالت الوكالة السورية إن الاشتباكات اندلعت بعدما تجمّع الأهالي تجمعوا عند حاجز للجيش السوري كان يمنع عربات أمريكية من المرور في حين رشق أهالي قرية بوير البوعاصي عربات القوات الأمريكية بالحجارة وأنزلوا العلم الأمريكي عنها.

وأضافت أن حاجز الجيش السوري في المنطقة أوقف صباح اليوم 4 عربات تابعة للقوات الامريكية كانت تسير على طريق السويس/علايا/خربة عمو إلى الشرق من مدينة القامشلي وعندها تجمع مئات الأشخاص عند الحاجز من قريتي خربة عمو وحامو لمنعها من المرور وإجبارهم على العودة من حيث أتوا.

واستطردت: "جنود الاحتلال الأمريكي قاموا بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الدخانية على الأهالي ما تسبب باستشهاد مدني من قرية خربة عمو وإصابة آخر من قرية حامو".

وردًا على اعتداء القوات الأمريكية –بحسب سانا- تصدى الأهالي للمدرعات الأمريكية وعطّلوا 4 منها في حين سارعت القوات الأمريكية لاستقدام تعزيزات عسكرية للمكان تضم 5 مدرعات أخرى لسحب آلياتها المُعطلة وإجلاء عناصرها.

وفي السياق ذاته وخلال مرور عدد من المدرعات الأمريكية في قرية بوير البوعاصي بريف مدينة القامشلي اعترضها أهالي القرية ورشقوها بالحجارة وأجبروها على التوقف في الوقت الذي اعتلى فيه عدد من الشبان إحدى العربات التي تحمل العلم الأمريكي وأنزلوه عن ساريتها.

وفي وقت لاحق أفادت سانا بوجود أنباء عن اعتداء الطيران الأمريكي الحربي على قرية خربة عمو بثلاث غارات، وانسحبت الأمريكية من القرية تحت تغطية من الطيران الأمريكي.