العراق يُعلن تشكيل وفدين للتفاوض مع الناتو

بغداد- (د ب أ):

أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف تشكيل وفدين عراقيين للتفاوض مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) "لإيجاد نافذة جديدة للتعاون".

وصرّح خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الأربعاء، بأن "الحكومة العراقية لديها خيارات عديدة لتحديد شكل العلاقة مع حلف الناتو"، مبينا أن "هذه الخيارات ما زالت قيد النقاش والمحادثات، لأنها ترتبط مع دول عديدة داخل التحالف وليس دولة واحدة".

وأشار خلف إلى أن "العراق لديه تعاون مع فرنسا وكندا وبريطانيا وحتى الولايات المتحدة بقضايا التدريب"، مؤكدا أن "أفضل طريقة للتعاون، التي تلبي احتياجات وزارة الدفاع العراقية، هي التي سيتم اختيارها".

وأوضح أن "البرنامج الموجود مع حلف الناتو منذ العام 2012 ما زال مستمراً، لكن العراق يرغب بإيجاد نافذة جديدة تكون شكلا من أشكال العلاقة الجديدة مع حلف الناتو".

ولفت إلى أن "الحكومة شكلت وفدين، أحدهما برئاسة وزير المالية، باعتبار أنه كان متواجدا في مؤتمر دافوس وحضر اللقاءات مع قادة دول الناتو، لكي يستكمل هذه الحوارات مع وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات ... والوفد الثاني برئاسة مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض"، مؤكدا أن "الحوارات ما زالت مستمرة، وجزء منها يخص التدريب ومواضيع أخرى بشأن التعاون".

وشدد على أن "العراق يبحث عن آلية تعاون جديدة، تعمل وفق شراكة يحترمها الجميع وتحترم سيادة العراق".