أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

روسيا اليوم: انفجار في أمستردام والشرطة دون إصابات

10:09 ص الأربعاء 12 فبراير 2020
روسيا اليوم: انفجار في أمستردام والشرطة دون إصابات

انفجار في أمستردام

ذكرت الشرطة فى امستردام صباح اليوم اليوم الأربعاء، وقوع انفجار فى مكتب شركة للبريد فى أمستردام قد يكون بسبب رسالة ملغومة. وأوضحت الشرطة أنه لا يوجد إصابات جراء الانفجار وفق قناة روسيا اليوم.

وتتابع الشرطة التحقيقات حول الحادث، ولم تنشر أي تفاصيل حتى الآن.

انفجار في أمستردام الشرطة الهولندية انفجار مكتب شركة للبريد رسالة ملغومة

الخبر التالى:

ذا صن : 5 ملايين فروا من ووهان يهددون بنشر "كورونا" في العالم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان