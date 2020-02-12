روسيا اليوم: انفجار في أمستردام والشرطة دون إصابات
10:09 ص الأربعاء 12 فبراير 2020
ذكرت الشرطة فى امستردام صباح اليوم اليوم الأربعاء، وقوع انفجار فى مكتب شركة للبريد فى أمستردام قد يكون بسبب رسالة ملغومة. وأوضحت الشرطة أنه لا يوجد إصابات جراء الانفجار وفق قناة روسيا اليوم.
وتتابع الشرطة التحقيقات حول الحادث، ولم تنشر أي تفاصيل حتى الآن.
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