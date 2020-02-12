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بيان روسي-سوري: مقتل أكثر من 150 مدنيا في إدلب الشهر الماضي جراء قصف المسلحين

10:04 ص الأربعاء 12 فبراير 2020
بيان روسي-سوري: مقتل أكثر من 150 مدنيا في إدلب الشهر الماضي جراء قصف المسلحين

قصف - ارشيفية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت هيئتا الأركان الروسية والسورية، اليوم الأربعاء مقتل أكثر من 150 مدنيا في إدلب الشهر الماضي جراء قصف المسلحين، وأن عمليات الجيش السوري كانت ردا على استفزازات المسلحين.

وقالت هيئتا الأركان الروسية والسورية - في بيان مشترك، أوردته قناة (روسيا اليوم)، - إن "الاستفزازات المستمرة من جانب الفصائل الإرهابية دفعت الجيش السوري إلى القيام بعمليات بهدف ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة".

وأوضح البيان أن نشاط "هيئة تحرير الشام" والفصائل التابعة لها أفشل الجهود، التي تبذلها روسيا وسوريا، والتي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في إدلب، كما أدى قصف المسلحين إلى مقتل أكثر 150 مدنيا خلال شهر يناير الماضي.

وأضاف أن الفصائل المسلحة زرعت ألغام الطرق وأغلقت الممرات، التي خصصتها روسيا وسوريا لخروج المدنيين من أجل منع خروجهم.

وأشار إلى أنه "أثناء تراجع الإرهابيين، عثر الجيش السوري على معدات وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين من صنع دول غربية، ما يشير إلى استمرار دعم المقاتلين من الخارج".

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