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قوات خاصة أفغانية تعتقل 9 من أنصار داعش في كابول

09:34 ص الأربعاء 12 فبراير 2020
قوات خاصة أفغانية تعتقل 9 من أنصار داعش في كابول

قوات خاصة أفغانية

كابول - (د ب أ):

اعتقلت القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية) 9 من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" خلال عملية في العاصمة الأفغانية، كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وطبقا لبيان صادر عن الاستخبارات الأفغانية، فقد اعتقلت القوات الخاصة أنصار داعش خلال مداهمة، نفذتها مؤخرا في مركز "جولباهار".

وكانت المجموعة، بقيادة شخص يدعى حارث، يقيم خارج أفغانستان، قد أقامت متجر "دار الحجاب"، في الطابق الثاني من مركز "جولباهار"، في مدينة "موسى قلعة" ومحل صرافة في منطقة سراي شهزاده.

وتابع البيان أن حارث أقام المتجرين بدعم محمد ادريس من كابول، في محاولة لتقديم دعم مالي للجماعة الإرهابية.

وأضاف البيان أن حارث جمع كمية كبيرة من الأموال في دول أوروبية، بذريعة دعم المسلمين الفقراء ونقلها إلى داعش في أفغانستان.

وتابع البيان أن أنصار داعش المحتجزين حولوا الأموال إلى أقاليم مختلفة في أفغانستان للمساعدة في علاج مقاتلي داعش الجرحى وأفراد أسرهم.

قوات خاصة أفغانية كابول داعش الاستخبارات الأفغانية

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