تسجيل أول حالة وفاة في طهران قد تكون مرتبطة بـ"كورونا"

كشفت صحيفة إيران الرسمية عن وفاة امرأة (63 عاما)، في أحدى مستشفيات العاصمة طهران، كانت تحمل أعراضا تشبه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، وفق ما نقلته روسيا اليوم.

وأضافت الصحيفة أنه عند ظهيرة أمس أول الاثنين تلقت الشرطة بلاغا بوفاة امرأة بشكل مثير للشبهة، وتابعت الصحيفة أن الشرطة بدأت تحقيقاتها على الفور وأنه بناء على المعلومات الأولية ووفقا لأقوال الفريق الطبي في المشفى فإنه يحتمل أن تكون الوفاة بسبب الإصابة بـ"فيروس" كورونا.

هذا ولم يصدر أي تعليق من وزارة الصحة بشأن التقرير، بينما كان وزير الصحة نفى مؤخرا تسجيل أي إصابة في البلاد بالفيروس.

على صعيد متصل أكدت وزارة الصحة الإيرانية أن الفحوص التي تم إجراؤها على الطلاب الإيرانيين العائدين من مدينة ووهان الصينية تشير إلى عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" لكنهم سيبقون في الحجر الصحي لأسبوع آخر.