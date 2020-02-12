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المبعوث الأمريكي إلى سوريا يلتقي بمسؤولين أتراك لبحث الوضع في إدلب

07:33 ص الأربعاء 12 فبراير 2020
المبعوث الأمريكي إلى سوريا يلتقي بمسؤولين أتراك لبحث الوضع في إدلب

جيمس جيفري

واشنطن - (د ب أ):

من المقرر أن يلتقي جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، بمسؤولين أتراك اليوم الأربعاء لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

وقال جيفري لدى وصوله إلى العاصمة التركية: "وصلنا إلى أنقرة لبحث الوضع مع الحكومة التركية ومنح أكبر قدر من الدعم".

وأضاف: "اليوم، يواجه جنود حليفتنا تركيا تهديدا في إدلب من روسيا وحكومة (الرئيس السوري بشار) الأسد"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعرب جيفري عن تضامنه مع تركيا في مقتل 12 جنديا في إدلب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ردت بسرعة على الهجوم "وفقا لقواعد الاشتباك وحق الدفاع المشروع عن النفس"، وأوضحت أنها قصفت 115 هدفا للقوات السورية وحيدت 101 منهم.

جيمس جيفري سوريا إدلب تركيا

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