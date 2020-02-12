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منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن فيروس كورونا

03:12 ص الأربعاء 12 فبراير 2020
منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن فيروس كورونا

تيدروس أدهانوم غيبريسوس

جنيف - (أ ش أ):

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن فيروس (كورونا المستجد) يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم.

وقال جيبريسوس - لدى افتتاح مؤتمر منظمة الصحة العالمية حول الوباء في جنيف، حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - "وجود 99% من الحالات في الصين سيبقى حال طوارئ كبيرة لهذا البلد، لكن ذلك يشكل تهديداً خطيرا جدا لسائر دول العالم".

ومن المقرر أن يستعرض 400 عالم - خلال يومين - وسائل مكافحة الوباء وسيتطرقون إلى أساليب العدوى والعلاجات المحتملة.

وقال أدهانوم للمشاركين "أكثر ما يهم هو وقف (انتشار) الوباء وإنقاذ الأرواح. بدعمكم، هذا ما يمكن أن نقوم به سويا".

ودعا مدير المنظمة الدولية كل الدول إلى إظهار "التضامن" عبر تشارك البيانات التي تملكها. وقال "هذا صحيح بشكل خاص في ما يتعلق بالعينات والتسلسل (الجيني للفيروس). ومن أجل الانتصار على هذا الوباء، نحن نحتاج إلى تشارك عادل" للمعلومات.

وأمل جيبريسوس في أن يتوصل هذا الاجتماع إلى "خريطة طريق" في ما يخص البحوث التي "يمكن للباحثين والجهات المانحة أن يعتمدوا عليها". وأصيب أكثر من 42600 شخص بهذا الفيروس في الصين القارية توفي ما لا يقل عن 1016 منهم.

خارج الصين القارية، قتل الفيروس شخصين الأول في الفليبين والثاني في هونغ كونغ وتم تأكيد إصابة أكثر من 400 شخص في حوالى ثلاثين دولة.

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