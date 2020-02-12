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اليابان تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة يوكوهاما السياحية

02:48 ص الأربعاء 12 فبراير 2020
اليابان تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة يوكوهاما السياحية

إصابات جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة يوكوهاما

طوكيو - (د ب أ):

أكدت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور على متن سفينة سياحية في يوكوهاما.

ونشر وزير الدفاع تارو كونو تغريدة عبر تويتر أن أحد موظفي الحجر الصحي أصيب أيضا بالفيروس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولا يزال الغموض يكتنف حجم العدوى والظروف التي يعيشها ركاب السفينة السياحية اليابانية المحتجزة تحت قيود الحجر الصحي، منذ ظهور فيروس كورونا المتحور بين ركابها، قبل نحو أسبوع.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، الثلاثاء أن هناك نقاشا داخل أوساط الحكومة اليابانية بشأن إمكانية إخضاع جميع ركاب السفينة المتبقين، البالغ عددهم 3600 شخص، من بينهم عشرة ألمان، لاختبار الفيروس.

فيروس كورونا سفينة سياحية يوكوهاما اليابان

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