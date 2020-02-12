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ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 1110حالة

12:55 ص الأربعاء 12 فبراير 2020
ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 1110حالة

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إلى 1110حالة

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1110 حالة على الأقل.

جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 94 حالة وفاة إضافية خلال يوم أمس الثلاثاء، حسب بيان صدر عن اللجنة الصحية في المقاطعة نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في مقاطعة هوبي وحدها 1068 حالة.

كما سجلت المقاطعة 1638 إصابة إضافية الثلاثاء ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى 33366 حالة.

فيروس كورونا حالات وفيات الصين مقاطعة هوبي

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