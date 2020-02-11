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العراق: سقوط ثلاث قذائف هاون قرب مقبرة في كركوك

10:44 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
العراق: سقوط ثلاث قذائف هاون قرب مقبرة في كركوك

سقوط قذائف - أرشيفية

بغداد - (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم /الثلاثاء/ بأن ثلاث قذائف هاون سقطت قرب مقبرة في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم عن المصدر قوله إن "ثلاث قذائف هاون سقطت قرب مقبرة فريق اوی في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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كركوك سقوط قذائف العراق

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