العراق: سقوط ثلاث قذائف هاون قرب مقبرة في كركوك

بغداد - (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم /الثلاثاء/ بأن ثلاث قذائف هاون سقطت قرب مقبرة في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم عن المصدر قوله إن "ثلاث قذائف هاون سقطت قرب مقبرة فريق اوی في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".