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قرقاش: الإمارات تؤيد دعوات التهدئة والحل السياسي مع إيران

09:55 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
قرقاش: الإمارات تؤيد دعوات التهدئة والحل السياسي مع إيران

أنور قرقاش

وكالات:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن بلاده تؤيد دعوات التهدئة مع إيران، والعمل على الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وأضاف في حديث نقله موقع العربية اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن أن تحقق إيران ما تريده عبر أنشطتها الاستفزازية.

كما أشار قرقاش إلى أن تدخل التحالف العربي في اليمن حال دون وقوع البلاد في دائرة النفوذ الإيراني.

وأضاف قرقاش أيضا أن اتفاق فيينا فشل بسبب عدم إلزام إيران بالتخلي عن أنشطتها التدميرية، وأن اقتصار اتفاق فيينا على منع إيران من حيازة السلاح النووي أمر غير كاف.

أنور قرقاش إيران الإمارات اليمن

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