مندوب إسرائيل يهاجم عباس: كان عليه التفاوض معنا بدلا من القدوم لمجلس الأمن

كتب – محمد الصباغ:

قال مبعوث دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لو كان يرغب في السلام لكان سار على درب الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وتفاوض مع تل أبيب لا القدوم إلى الأمم المتحدة.

وشكر دانون في اجتماع مجلس الأمن لمناقشة خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن، في تصرف الرئيس الراحل السادات وذهابه إلى الكنيست لإبداء رغبته في السلام مع إسرائيل، وهاجم في نفس الوقت عباس قائلًا إنه لا يرغب في السلام فلم يذهب إلى واشنطن أو يتواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واستمر في هجومه على الرئيس الفلسطيني خلال اجتماع لمجلس الأمن مشيرًا إلى أن عباس "يروج لكذبه داخل قاعة الأمم المتحدة"، مضيفًا أن خطة الرئيس ترامب مقاربة معقولة لحل النزاع الفلسطيني.

وقال دانون إنه بتنحي الرئيس عباس سيكون هناك فرصة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كان الرئيس الفلسطيني رفع صورة لخريطة فلسطين على مر السنوات منذ عام 1948، في إشارة إلى تآكل الأراضي الفلسطينية لصالح الاحتلال، مشيرًا إلى أن صفقة القرن مجرد خطة لتصفية القضية الفلسطينية.

وتقضي خطة السلام الأمريكية بجعل القدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال، ومنح فلسطين دولة بلا سيطرة على الحدود أو الجيش أو المعابر، بجانب تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.