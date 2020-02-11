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وزير الخارجية الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره الألماني الوضع في ليبيا

06:14 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
وزير الخارجية الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره الألماني الوضع في ليبيا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم /الإثنين/، هاتفيا مع نظيره الألماني هايكو ماس، مشروعات قرارات متعلقة بتسوية النزاع المسلح في ليبيا.

وأكد لافروف - وفقا لبيان صادر عن الخارجية الروسية أوردته وكالة أنباء /سبوتنيك/ - على ضرورة التفاعل في صياغة توافق بين الأطراف الليبيين نفسها، والذي بدونه لن تنجح أي مبادرة دولية، مشددا على ضرورة المراعاة الكاملة لمواقف دول الجوار الليبي والاتحاد الأفريقي.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا الآراء حول مناقشة مجلس الأمن الدولي لمشاريع القرارات المتعلقة بتسوية النزاع المسلح في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد في 19 يناير، وكذلك الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة "5 + 5"، الذي عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي هايكو ماس ليبيا أحداث ليبيا

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