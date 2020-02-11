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أبو مازن: صفقة القرن جاءت لتصفية القضية الفلسطينية

05:54 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
أبو مازن: صفقة القرن جاءت لتصفية القضية الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

(وكالات):

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الثلاثاء، إن الرفض الواسع لصفقة القرن يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ولأنها الغت قانونية مطالب الشعب الفلسطيني بحقه المشروع بتقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله بدولته وشرعت ما هو غير قانوني من استيطان ومصادرة أراضي وضم للأراضي الفلسطينية.

وأضاف أبو مازن خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي حول "صفقة القرن"، أن صفقة القرن جاءت لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا وجوب عدم اعتبارها أو أي جزء منها كمرجعية دولية للتفاوض لأنها صفقة أمريكية إسرائيلية استباقية.

واستطرد: "سنواجه تطبيقها على أرض الواقع، صفقة القرن تحمل في طياتها الاملاءات والأبرتايد وتكافؤ الاحتلال بدلا من محاكمته على ما ارتكبه من جرائم خلال عقود".

محمود عباس صفقة القرن القضية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي

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