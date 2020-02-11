مسئولة روسية: مصر أحرزت تقدما ملحوظا في تعزيز أمن المطارات والنقل الجوي

موسكو - أ ش أ

أكدت القائمة بالأعمال الروسية لدى مصر، سفيتلانا زوبوفا، أن القاهرة تمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في مجال تعزيز أمن المطارات، وكذلك النقل الجوي.

وقالت زوبوفا، -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، "من وجهة نظرنا، تمكنت السلطات المصرية، من إحراز تقدم كبير في مجال تعزيز الأمن بالمطارات والنقل الجوي.. لقد أكد متخصصونا هذا الأمر"، مشيرة إلى أن القاهرة اتخذت تدابير فعالة لجعل الموانئ الجوية تتماشى مع متطلبات منظمة "إيكاو" (منظمة الطيران المدني الدولي)، وأن بلادها تأخذ في الاعتبار هذه التغييرات الإيجابية، التي أتاحت على وجه الخصوص، الفرصة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع القاهرة في أبريل 2018.

وأضافت " أنه بناء على نتائج التفتيش الذي أجراه خبراء روس في يناير الماضي، فإنهم سيعدون تقريرا مفصلا "لتدرسه الوزارات والإدارات الروسية المعنية، دراسة شاملة"، معربة عن أملها في استئناف الرحلات الجوية "شارتر" بين روسيا والمنتجعات المصرية.