"بمشانق خشبية لترامب".. عراقيون يُحيون أربعينية نائب رئيس الحشد الشعبي

بغداد- (أ ف ب):

تعهد مسؤولون عراقيون، الثلاثاء، بالدفاع عن سيادة البلاد خلال إحياء ذكرى مرور أربعين يوما على مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية أودت كذلك بحياة الفريق الإيراني قاسم سليماني.

ويتكوّن الحشد الشعبي المندمج في القوات الأمنية العراقية من مجموعات مسلّحة موالية لطهران منذ تأسيسه في العام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية بعيد سيطرة التنظيم المتطرف على الموصل وبداية زحفه نحو مناطق أخرى.

وقُتل المهندس وسليماني بضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير، أمر بها الرئيس دونالد ترامب واعتبرتها بغداد خرقا لسيادتها.

وشارك مسؤولون عراقيون رفيعو المستوى في حفل تأبيني في المنطقة الخضراء المحصّنة والتي تضم مقرات حكومية وسفارات أجنبية، لمناسبة أربعينية القيادي العسكري العراقي.

وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في كلمة أمام رئيس أركان الجيش ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة ومسؤولين آخرين ودبلوماسيين "الجريمة الكبرى التي ارتكبت قرب مطار بغداد بحق قادة النصر هي جريمة بحق الانسانية، جريمة بحق العراق، جريمة بحق سيادتنا والدفاع عن أبنائنا وكل ما نعتز به".

وأصاف الفياض الذي يتولى كذلك منصب مستشار الأمن القومي "دماء هؤلاء الشهداء في رأيي الشخصي هي إعادة تأسيس لهذا الحشد (...) إن شاء الله نكون شوكة في عين من يريد أن يسلب العراق سيادته".

مهد المهندس، المقرّب من طهران، الطريق أمام صديقه سليماني للعمل على صياغة اتفاقات بين أطراف النخبة السياسية العراقية المتناحرة.

واعتبرت الولايات المتحدة أنّ سليماني يشكّل خطرا على أمنها القومي، وقالت إن الضربة التي استهدفت موكبه المؤلف من سيارتين بالقرب من مطار بغداد، لم يكن المقصود منها قتل المهندس وثمانية آخرين معه.

وقد تصاعدت على إثر الضربة التوترات بين واشنطن وطهران التي شنت هجوما صاروخيا على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون ردا على مقتل سليماني، من دون أن توقع خسائر في الأرواح.

وفي خضم التوتر، صوّت البرلمان العراقي على إنهاء تواجد القوات الأجنبية بسبب السخط حيال الغارة، لكن الحكومة العراقية لم تفصح عن خطط للمضي في هذا المشروع، في وقت لا يزال يتواجد في العراق أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي.

ولم يوجّه المتحدثون في الحفل التأبيني تهديدات للقوات الأمريكية، علما أنّ أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أحد أبرز قياديي الحشد الشعبي، أفاد في تغريدة الأحد بأن الرد العسكري على الضربة الأمريكية "مؤجل".

ونصبت كتائب حزب الله، الفصيل الأكثر تشددا في الحشد الشعبي في مناطق متفرقة في بغداد، مشانق خشبية لمجسّمات كرتونية للرئيس الأمريكية ولجنود أمريكيين عشية الحفل التأبيني.